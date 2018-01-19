فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز يواصل الانتصارات في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل نادي فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز، تحقيق الانتصارات في دوري السلة الأميركي، بتغلبه على فريق سيلتيك بوسطن، بـ 89 نقطة مقابل 80، ضمن منافسات الجولة الـ45 من دوري السلة الأميركي .

في النصف الأول من اللقاء، تمكن فريق فيلادلفيا من فرض هيمنته ليتقدم بـ 46 نقطة مقابل 34، بعدها سجل ماركوس موريس سلة لفريق بوسطن الذي قلص تخلفه إلى 61 نقطة مقابل 49 نقطة.

ثم واصل إيمبيد تألقه وقاد فريق فيلادلفيا للفوز، بـ 89 نقطة مقابل 80، بعد تسجيله 26 نقطة في اللقاء.

يذكر بأن هذا الفوز هو الـ21 لفريق فيلادلفيا.