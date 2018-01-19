أندية أوروبا تنفق 5.6 مليار يورو لشراء لاعبين في الميركاتو الصيفي

الشارقة 24 – وام:

أنفقت الأندية الأوروبية في الموسم الأخير، خمسة مليارات و600 مليون يورو، لشراء لاعبين، و80% من هذه المبالغ تم إنفاقها في الدوريات الخمسة الكبرى في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى أن الأندية الأوروبية أنفقت في موسم الانتقالات الصيفية الأخير، مبالغ مالية غير مسبوقة لشراء لاعبين بلغت في موسم الانتقالات الصيفية 2016 أربعة مليارات يورو.

وكشف "يويفا"، أن أندية بطولة الدوري الإنجليزي هي صاحبة المركز الأول في القيمة المالية للأجور التي تدفعها سواء للاعبيها أو موظفيها، ويأتي في المركز الثاني الدوري الألماني "بوندسليغا".