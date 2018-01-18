تأهل سهل لزفيريف وخروج صادم لفافرينكا في بطولة أستراليا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تأهل المصنف الرابع الألماني الكساندر زفيريف للدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتغلبه على مواطنه بيتر غويوفتشيك.



زفيريف خسر المجموعة الثالثة قبل أن يستعيد زمام المبادرة ويفوز بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة بواقع 6-1 / 6-3 / 4-6 / 6-3.



فافرينكا:



السويسري ستانيسلاس فافرينكا تردد قبل أن يؤكد مشاركته في بطولة العام الحالي، بسبب الجراحة التي أجراها في الركبة العام الماضي.



أثر الجراحة بدا واضحاً في مباراة المصنف التاسع العالمي أمام الأميركي تينيس ساندغرين المصنف 97 حيث فاز الأخير بواقع، 6-2 / 6-1 / 6-4.



فافرينكا "32 عاماً"، كان يسعى للتأهل للدور الثالث للعام العاشر على التوالي في استراليا.