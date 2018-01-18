تورنتو يخطف وصافة المجموعة الشرقية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أنهى تورنتو رابتورز اللقاء الذي جمعه بديترويت بيستونز منتصراً بعد مباراة شهدت تنافسيةً كبيرة، وانتهى الشوط الأول لصالح الرابتورز وبفارق 13 نقطة بنتيجة 31-18، لكن الضيوف كادوا أن يعدلوا النتيجة في الشوط الثاني، وتقدموا على الرابتورز في التهديف بعشر نقط لتنتصف المباراة بنتيجة 54-51.



وافتتح البيستونز التهديف في الربع الثالث، واستطاعوا التفوق على الرابتورز مع بداية الشوط، لكن تنافسية الفريقين أنهت الشوط الثالث من المباراة بالتعادل برصيد 73 نقطة لكل منهما، واستطاع أصحاب الأرض السيطرة على مجريات الدقائق الأخيرة من المباراة، لينهي المباراة بنتيجة 96 -91 لصالح أصحاب الأرض تورنتو رابتورز.