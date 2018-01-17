الفتح السعودي يتعاقد مع المصري عبد الشافي حتى نهاية الموسم

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم رسمياً التعاقد مع الظهير الأيسر المصري محمد عبد الشافي، قادماً من فريق أهلي جدة حتى نهاية الموسم الحالي.

أوضح الحساب الرسمي للفتح، أن الصفقة تمت بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، كأول تعاقد للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

من جانبه، قدم سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، الشكر لتركي آل الشيخ بعد وقفته "غير المستغربة" والمجهود الذي يقوم به منذ تعيينه رئيساً لهيئة الرياضة.

يذكر أن إدارة ولاعبي الأهلي أقاموا احتفالية كبيرة لعبد الشافي في الحصة التدريبية الأخيرة للاعب مع الفريق أمس الثلاثاء، حيث ارتدوا قمصانا موحدة تحمل رقم "13" الذي دافع عنه نجم منتخب مصر في السنوات الأربع الماضية.