بفوزه على فونيكس

بورتلاند تريل بليزرز يحقق فوزه الـ 23 في السلة الأميركية

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 8:36 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه فونيكس صانز بـ 118 نقطة مقابل 111 ضمن منافسات الجولة الـ 45 من دوري السلة الأميركي للمحترفين.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
ضمن منافسات الجولة 45 من دوري السلة الأميركي للمحترفين كان اللقاء بين بورتلاند تريل بليزرز وضيفه فونيكس صانز على ملعب مودا سنتر بولاية اوريغون بالولايات المتحدة.
 
تريل بليزرز، تمكن من الهمنة في النصف الأول من اللقاء ليحسمه بـ 66 مقابل 51.
 
وقبل بداية الربع الأخير ارتفع الفارق إلى 20 نقطة حيث كان بليزرز متقدماً 92 نقطة مقابل 72، الفريق الضيف ضاعف جهوده لتعديل الموقف في الربع الأخير بنشاط ملحوظ من ديفين بوكر ولكن الوقت لم يسعف فونيكس صانز حيث فاز أصحاب الأرض بواقع 118 مقابل 111.