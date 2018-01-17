بورتلاند تريل بليزرز يحقق فوزه الـ 23 في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ضمن منافسات الجولة 45 من دوري السلة الأميركي للمحترفين كان اللقاء بين بورتلاند تريل بليزرز وضيفه فونيكس صانز على ملعب مودا سنتر بولاية اوريغون بالولايات المتحدة.

تريل بليزرز، تمكن من الهمنة في النصف الأول من اللقاء ليحسمه بـ 66 مقابل 51.

وقبل بداية الربع الأخير ارتفع الفارق إلى 20 نقطة حيث كان بليزرز متقدماً 92 نقطة مقابل 72، الفريق الضيف ضاعف جهوده لتعديل الموقف في الربع الأخير بنشاط ملحوظ من ديفين بوكر ولكن الوقت لم يسعف فونيكس صانز حيث فاز أصحاب الأرض بواقع 118 مقابل 111.