بفوزه على ماير

الإسباني نادال يبلغ ثالث أدوار بطولة أستراليا للتنس

  • الأربعاء 17, يناير 2018 في 5:38 م
  • رافاييل نادال
    رافاييل نادال
تأهل الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول عالمياً، إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، بفوزه على الأرجنتيني ليوناردو ماير بثلاث مجموعات دون رد.
الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالمياً من اجتياز اختباراً جديداً في بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأربعاء، بالفوز على الأرجنتيني ليوناردو ماير وتأهل بجدارة إلى الدور الثالث للبطولة.

وتغلب نادال المصنف الاول للبطولة على ماير 6/3 و6/4 و7/6 اليوم في الدور الثاني للبطولة.

ويلتقي نادال في الدور الثالث مع البوسني دامير جومهور المصنف الـ 28 للبطولة والذي أطاح بالأسترالي الشاب جون ميلمان بالتغلب عليه 7/5 و3/6 و6/4 و6/1 في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني للبطولة.