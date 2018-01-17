برشلونة يستعد للقاء إسبانيول في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يحل برشلونة ضيفاً على فريق إسبانيول في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان برشلونة تأهل إلى دور الثمانية، بعد فوزه بإجمالي ستة أهداف مقابل هدف على سيلتا فيغو في الدور السابق، بينما أفلح إسبانيول في تخطي ليفانتي.

وتلقى برشلونة ضربة قوية الأسبوع الماضي بعد إصابة، عثمان ديمبيلي، حيث سيبتعد عن الملاعب لشهر.

يجدر بالذكر أن ديمبيلي إنتقل إلى برشلونة العام الماضي من بوروسيا دورتموند كبديل للبرازيلي نيمار لكنه أصيب مباشرة بتمزق في عضلات الفخذ، مما أدى لابتعاده عن الملاعب

لثلاثة أشهر وقد بدأ الفرنسي يعود تدريجياً للعب قبل تكبد هذه الإصابة الأخيرة.