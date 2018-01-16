برشلونة من أزمة بداية الموسم إلى التربع على عرش الليغا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن نادي برشلونة من إنهاء النصف الأول من الدوري الإسباني متربعاًعلى عرش الدوري.

وبعث برشلونة، بقيادة المدير الفني ارنستو فالفيردي، برسالة شديدة اللهجة لكل منافسيه بعدما فاز 4/2 على ريال سوسيداد، على ملعب الأخير، الذي لم يسجل فيه أي انتصار منذ 11 عاماً.



وكانت رسالة برشلونة باعثة للإحباط واليأس في نفوس منافسيه، الذين يرون بأعينهم مراحل المسابقة تمر والمتصدر لا يفتر، محققا 16 انتصاراً وثلاثة تعادلات في 19 جولة زار خلالها ملاعب عرفت بصعوبتها مثل ملاعب ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد وفالنسيا وفيا ريال.



ونجح المدرب فالفيردي في عزل برشلونة عن هذه الآفة الفطرية التي تصيبه خلال الأوقات العصيبة وعن أحداث مباراتي كأس سوبر إسبانيا التي مني الفريق في مجموع نتيجتهما بالهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف على يد ريال مدريد، فالمدرب الإسباني لم يوح لفريقه بأن العالم قد انتهى بسقوطه بل بأن تحقيق الأحلام لا يزال ممكنا.



وأضفى فالفيردي على الأجواء داخل غرفة تغيير ملابس برشلونة نوعا من العقلانية مدعومة بقرارات حكيمة تمهيداً لإعادة بناء الفريق.

وفي البداية نجح فالفيردي في تدعيم الجانب النفسي للفريق بتحقيق نتائج إيجابية معتمداً على زيادة الصلابة الدفاعية ومع مرور مراحل "الليجا" بدأنا نرى فريقاً، ليس فقط مقنعاً وقادراً على المنافسة، بل رائعاً وجمالياً أيضاً.