بلوغ كل من بليسكوفا وغارسيا للدور الثاني في بطولة أستراليا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تواصلت اليوم الثلاثاء في مدينة ملبورن مباريات الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وشهد اليوم الثاني للبطولة فوز المصنفة السادسة عالميا التشيكية، كارولينا بليسكوفا، على اللاعبة، سيبيدي روي، لاعبة البارغواي، بمجموعتين دون رد 6-3 / 6-4.

يوهانا كونتا:

كما أفلحت المصنفة التاسعة للبطولة البريطانية، يوهانا كونتا، في الفوز بمباراتها في الدور الأول ضد الأميركية، ماديسون برينغل، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 / 6-1.

كارولين غارسيا:

وتغلبت المصنفة الثامنة الفرنسية، كارولين غارسيا، على الألمانية، كارينا ويتوفت، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 / 6-3.

لوسي سافاروفا:

وانضمت لهذه المجموعة في الدور الثاني صاحبة المركز الـ 29 في التصنيف العالمي التشيكية، لوسي سافاروفا، التي تغلبت على الأسترالية كرواتية الأصل، آيلا تومليانوفيتش، بواقع 7-5 / 6-3.

ماركيتا فوندوروسوفا:

كما تغلبت التشيكية، ماركيتا فوندوروسوفا، على اليابانية، كورومي نارا، بنتيجة 7-5 / 6-4، في مباراة الدور الأول للبطولة.