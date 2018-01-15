المخضرم فيرير يودع بطولة أستراليا من الدور الأول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خرج الإسباني المخضرم ديفيد فيرير، من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الكبرى لهذا العام، بخسارته أمام اللاعب الروسي الشاب أندريه روبليف.

وتأهل روبليف 20 عاماً المصنف الـ 30 للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على فيرير البالغ من العمر 35 عاماً، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-5 / 6-7 / 6-2 / 7-6 / 6-2.

وكاد فيرير، المصنف الثالث على العالم سابقاً و33 حالياً، أن يحقق عودة هائلة في المباراة لكن الروسي الشاب المصنف 32 على العالم تمسك بأمل الفوز ليحسم تأهله في النهاية، في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات و50 دقيقة.