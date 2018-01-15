برشلونة ينتفض أمام سوسييداد برباعية ويُحطم عقدة "أنويتا"

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمكن نادي برشلونة، من فك عقدة مضيفه ريال سوسييداد، وهزمه بين جماهيره وفك عقدة ملعب "أنويتا"، بعد سبع سنوات من الإخفاق، وبأربعة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

رباعية البلوغرانا حملت توقيع كل من، باولينيو، ولويس سواريز بهدفين، وليونيل ميسي، في الدقائق 39/50/71/85، بينما سجل لأصحاب الأرض ويليان سيلفا وخوان لوبيز في الدقيقتين 11/34 .

وبهذا الفوز الكبير، حلق برشلونة في الصدارة بـ 51 نقطة، بينما بقي ريال سوسييداد في المركز 15 بـ 23 نقطة.