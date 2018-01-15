غرد وحيداً في صدارة الدوري الإسباني

برشلونة ينتفض أمام سوسييداد برباعية ويُحطم عقدة "أنويتا"

  • الإثنين 15, يناير 2018 في 1:51 ص
  • سواريز في لقطة من اللقاء
    سواريز في لقطة من اللقاء
حافظ نادي برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ريال سوسييداد، 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الليغا .

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمكن نادي برشلونة، من فك عقدة مضيفه ريال سوسييداد، وهزمه بين جماهيره وفك عقدة ملعب "أنويتا"، بعد سبع سنوات من الإخفاق، وبأربعة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

رباعية البلوغرانا حملت توقيع كل من، باولينيو، ولويس سواريز بهدفين، وليونيل ميسي، في الدقائق 39/50/71/85، بينما سجل لأصحاب الأرض ويليان سيلفا وخوان لوبيز في الدقيقتين 11/34 .

وبهذا الفوز الكبير، حلق برشلونة في الصدارة بـ 51 نقطة، بينما بقي ريال سوسييداد في المركز 15 بـ 23 نقطة.