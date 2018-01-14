ليفربول يكتسح مانشستر سيتي في الدور الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أسقط نادي ليفربول أسطورة نادي مانشستر سيتي، وكبده الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبأربعة أهداف لثلاثة، في قمة مباريات الجولة الـ 23.

رباعية الريدز حملت توقيع كل من اليكس تشامبرلين، وروبيرتو فيرمينيو، وساديو ماني، والنجم محمد صلاح، في الدقائق 9 - 59 - 62 - 68، بينما سجل للسيتي الألماني ساني في الدقيقة 41، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 84، وغوندوغان في الدقيقة 91.

ورغم الخسارة بقي مانشستر سيتي في المركز الأول بـ 62 نقطة، بينما صعد الريدز للمركز الثالث بـ47 نقطة.