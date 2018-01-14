أرسنال يواصل المعاناة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل أرسنال نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، بعدما تكبد هزيمته السادسة هذا الموسم إثر خسارته 1 / 2 أمام مضيفه بورنموث في المرحلة 23.

عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر هيكتور بيليرين بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كالوم ويلسون لبورنموث في الدقيقة 70.

واستغل بورنموث حالة الارتباك التي طغت على أداء لاعبي أرسنال عقب هدف التعادل، ليضيف جوردون إيبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 39 نقطة في المركز السادس، مهدراً فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وفي المقابل، ارتفع رصيد بورنموث الذي حقق انتصاره السادس في البطولة هذا الموسم، مقابل ستة تعادلات و11 خسارة إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.