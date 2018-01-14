شيكاغو بولز يتخطى عقبة ديترويت في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

انتهت المباراة المرتقبة لشيكاغو بولز مع ديترويت بيستونز بفوز صعبٍ للأول بفارق نقطتين بواقع 107-105، وشهدت المباراة الكثير تنافساً كبيراً من الطرفين على أشواطها الأربعة.

انتهى الشوط الأول لصالح شيكاغو بولز بست وثلاثين نقطةً مقابل31 نقطة، لكن أصحاب المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية استطاعوا استعادة التوازن وتسجيل تفوق طفيف في الشوط الثاني الذي انتهى بتسجيل أصحاب الأرض 24 نقطة مقابل 30 نقطةً سجلها الضيوف، لتنتصف المباراة بنتيجة 61-60 لصالح ديترويت بيستونز.

ورغم تراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن التنافسية استمرت حتى نهاية المباراة. استعاد شيكاغو بولز تقدمهم في الشوط الثالث الذي انتهى 27-23 لصالح البولز، ورغم تفوق البيستونز في الشوط الأخير من المباراة الذي انتهى 21-20 لصالحهم، إلا أن هذا التفوق لم يستطع تعديل فارق النقاط الثلاث الذي أمنه البولز في الشوط السابق، لتنتهي المباراة بنتيجة 107-105 لصالح أصحاب الأرض.