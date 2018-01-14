هامبورغ يواصل نزيف النقاط وفرانكفورت يتعادل مع فرايبورغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل فريق هامبورغ نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم، وتلقى هزيمته الثالثة على التوالي عقب خسارته أمام مضيفه أوجسبورج، 0-1، في المرحلة الـ18.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هامبورج عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

آينتراخت فرانكفورت:

وفي المباراة الثانية تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فرايبورغ 1 / 1.

تقدم فرانكفورت بهدف سجله سيباستيان هيلير في الدقيقة 28 وتعادل روبن كوخ لفرايبورغ في الدقيقة 51.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.