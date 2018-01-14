في الدوري الألماني...

هامبورغ يواصل نزيف النقاط وفرانكفورت يتعادل مع فرايبورغ

  • الأحد 14, يناير 2018 في 12:41 ص
  • جانب من لقاء هامبورغ وأوجسبورج
    جانب من لقاء هامبورغ وأوجسبورج
تلقى نادي هامبورغ خسارة جديدة في الدوري الألماني لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه أوجسبورج، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من البوندسليغا، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ بهدف لهدف.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل فريق هامبورغ نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم، وتلقى هزيمته الثالثة على التوالي عقب خسارته أمام مضيفه أوجسبورج، 0-1، في المرحلة الـ18. 

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هامبورج عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

آينتراخت فرانكفورت:

وفي المباراة الثانية تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فرايبورغ 1 / 1.

تقدم فرانكفورت بهدف سجله سيباستيان هيلير في الدقيقة 28 وتعادل روبن كوخ لفرايبورغ في الدقيقة 51.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.