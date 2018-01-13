تلبية لاحتياجات متزايدة

مؤسسة المرأة العربية تؤسس اتحاداً نسوياً لكرة القدم

  • السبت 13, يناير 2018 في 5:53 م
  • محمد الدليمي الأمين العام للمؤسسة
    محمد الدليمي الأمين العام للمؤسسة
أسست مؤسسة المرأة العربية، "اتحاد المرأة لكرة القدم"، وذلك في إطار استراتيجية دعم ومساندة المرأة في مجال الرياضة.
الشارقة 24:
 
أعلنت مؤسسة المرأة العربية، وفي إطار استراتيجية دعم ومساندة المرأة في مجال الرياضة، تأسيس "اتحاد المرأة لكرة القدم".
 
وقال محمد الدليمي الأمين العام للمؤسسة: إن المولود الجديد في عالم الرياضة جاء استجابة لتلبية احتياجات متزايدة بضرورة تواجد المرأة في رياضة كرة القدم، والتي بقيت حكراً على الرجال منذ انطلاقتها، وأضاف سنعلن لاحقاً في مؤتمر صحافي عن كامل الهيئة الإدارية والنظام الداخلي واللوائح التنظيمية للاتحاد واللجنة المشرفة عليه وسيكون مستقلاً مالياً وإدارياً.
 
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة "كأس المرأة العربية" كل سنتين، وسيرتبط الاتحاد باتفاقيات تعاون مع المنظمات المعنية في الرياضة بالدول العربية، لتنشيط وتفعيل رياضة كرة القدم للمرأة.