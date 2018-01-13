مؤسسة المرأة العربية تؤسس اتحاداً نسوياً لكرة القدم

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة المرأة العربية، وفي إطار استراتيجية دعم ومساندة المرأة في مجال الرياضة، تأسيس "اتحاد المرأة لكرة القدم".

وقال محمد الدليمي الأمين العام للمؤسسة: إن المولود الجديد في عالم الرياضة جاء استجابة لتلبية احتياجات متزايدة بضرورة تواجد المرأة في رياضة كرة القدم، والتي بقيت حكراً على الرجال منذ انطلاقتها، وأضاف سنعلن لاحقاً في مؤتمر صحافي عن كامل الهيئة الإدارية والنظام الداخلي واللوائح التنظيمية للاتحاد واللجنة المشرفة عليه وسيكون مستقلاً مالياً وإدارياً.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة "كأس المرأة العربية" كل سنتين، وسيرتبط الاتحاد باتفاقيات تعاون مع المنظمات المعنية في الرياضة بالدول العربية، لتنشيط وتفعيل رياضة كرة القدم للمرأة.