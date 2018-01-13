الهيئة العامة للرياضة تعزز تعاونها مع جامعة الإمارات

الشارقة 24:

في إطار سعي الهيئة العامة للرياضة إلى تعزيز شراكاتها المؤسسية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة اجتماعاً مع مركز السياسة العامة والقيادة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور راشد إبراهيم المطوع مدير الإدارة، والدكتور عتيق جكة مدير المركز وممثلين من الجهتين.

وأشاد المطوع بالتعاون مع مركز السياسة العامة والقيادة، حيث يعتبر من أهم مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى الدولة وله إسهامات كثيرة داخل وخارج الدولة، لذا جاء المركز ضمن الخيارات الأولى للهيئة العامة لتعزيز التعاون معهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدير الاستراتيجية والمستقبل، أن الهيئة العامة للرياضة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير استراتيجيتها بما يتماشى مع المتغيرات الأخيرة، وأوضح أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات أهمها التحضير لعقد اتفاقية شراكة بين الطرفين والعمل سوياً نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الموضوعة، والاتفاق على تشكيل فريق مشترك لمناقشة بعض مشاريع استشراف المستقبل المعدة من قبل الجهتين.