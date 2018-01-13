الإسباني روبرتو باوتيستا يتوج بلقب بطولة أوكلاند للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق الإسباني روبرتو باوتيستا لقبه الثاني في بطولة أوكلاند للتنس للرجال، بعد تغلبه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الثاني بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و4-6 و7-5.



وكان المصنف الخامس باوتيستا فاز بلقب البطولة في 2016، لكنه غاب عن نسخة العام الماضي بسبب المرض إلا أنه اليوم لم يسمح لمنافسه الأرجنتيني فارع الطول بالوصول لإيقاعه أو اللعب بطريقته.



وحسم باوتيستا المجموعة الأولى في 31 دقيقة بعد أن كسر إرسال ديل بوترو ثلاث مرات.



ومضت المجموعة الثانية سجالا ولم يتمكن أي لاعب من التفوق حتى الشوط العاشر عندما نجح ديل بوترو في التقدم والحسم بعدما أرسل باوتيستا ضربة خلفية في الشبكة لتستمر المباراة لمجموعة ثالثة فاصلة.



وفي المجموعة الثالثة، كسر باوتيستا إرسال منافسه في الشوط 11 ليتقدم 6-5 ثم حافظ على إرساله ليحقق الفوز بعد أقل من ساعتين.