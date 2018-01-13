مينيسوتا تيمبروولفز يحقق فوزه الـ 28 في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف مينيسوتا تيمبروولفز على ملعب تارغيت سينتر فريق نيويورك نيكس، ضمن منافسات الجولة الـ 44 من دوري كرة السلة الأميركي.



اللاعب، كريستابس بورزينيغيس الذي سجل 17 نقطة في اللقاء، أحرز ثلاثية في النصف الأول ليقود فريق نيويورك الزائر للتقدم بـ57 نقطة مقابل 49 .



ثم خطف التقدم مينيسوتا تيمبروولفزبـ66 نقطة مقابل 61، وتحول الوضع لصالح نيويورك بعد ثلاثيات من جاريك جاك وتيم هارداواي جونيور.



واستعاد مينيسوتا تيمبروولفز زمام المبادرة في الشوط الرابع، بعد رميات من تاونز وجمال كروفورد ليفوز بالمباراة بـ 118 نقطة مقابل 108 نقاط.



يذكر بأن هذا الفوز هو الـ 28 لمينيسوتا صعد به للمركز الرابع في المجموعة الغربية.