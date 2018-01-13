بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ18.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله خافيير مارتينيز في الدقيقة 32 وأضاف فرانك ريبيري الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم قلص كيفن فولاند النتيجة بتسجيل هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 70 قبل أن يسجل خاميس رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق إلى 14 نقطة بينه وبين أقرب ملاحقيه شالكه، الذي يواجه لايبزج السبت، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الرابع.