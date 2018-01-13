الأهلي يتوج بطلاً للسوبر المصري على إستاد هزاع بن زايد

الشارقة 24 - محمود علي:

توج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر المصري على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 وذلك خلال اللقاء الذي أقيم على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء الجمعة.

وقام بتتويج الفريق الفائز الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي ونائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وكان أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي قد ارتكب خطأ فادحاً في الوقت الإضافي سمح لوليد أزارو بتسجيل هدف الفوز للأهلي 1-صفر ليؤكد هيمنته على كرة القدم المحلية بإضافة كأس السوبر للقبي الدوري والكأس.

وحاول مسعود مراوغة أزارو عندما أعاد أحد الزملاء الكرة له في الدقيقة 102 لكن المهاجم المغربي استخلصها ووضعها في الشباك الخالية ليقود فريقه للقب السوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقام فيها المباراة في الإمارات وحصد الأهلي اللقب في النسخة الأولى بالفوز 3-2 على الزمالك الذي ثأر من منافسه بعد ركلات ترجيح في إستاد محمد بن زايد في أبوظبي العام الماضي.