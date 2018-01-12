هذه أبرز الأسماء المرشحة للانتقال في "الميركاتو الشتوي"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بعد صفقة البرازيلي كوتينيو الكبيرة، وتعاقده بـ160 مليون يورو مع برشلونة، مازالت شهية الأندية مفتوحة على التعاقدات.

آرسنال اليكسيس:

فربما يودع مهاجم آرسنال اليكسيس سانشيز النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي خاصة وأن عقده ينقضي بنهاية الموسم الحالي.

وكان ناديا مدينة مانشستر، مان يونايتد ومان سيتي، قد أبديا رغبتهما في التشيلي الدولي البالغ من العمر 29 عاما.

سيتي طرحت عرضا بقيمة 20 مليون استرليني، بينما أوردت تقارير بأن مان يونايتد قدم عرضا بمبلغ 25 مليون استرليني.





ثيو والكوت:

كما قد ينتقل من ملعب الإمارات ثيو وولكوت حسبما أفاد مدرب إيفرتون سام الاردايس الذي قال بأنه يتفاوض مع أرسنال لتأمين انتقال المهاجم البالغ من العمر 28 عاما.

وكان إيفرتون قد بحث في استعارة وولكوت ولكنه يأمل الآن في الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم.

مسعود أوزيل:

ونبقى في ملعب الإمارات ولاعب آخر هو الألماني مسعود أوزيل الذي ينتهي عقده مع الغانرز في نهاية الموسم الحالي.

ويعتقد أن مدرب مان يونايتد، جوزيه مورينيو، مهتم باللاعب ذي الـ 29 عاما.

نابي كيتا:

إلى ذلك، كان ليفربول الإنجليزي قد تفاهم في أغسطس الماضي مع لايبزيغ حول انتقال الغيني الدولي نابي كيتا مقابل 51 مليون استرليني.

وكان من المعتقد أن ينتقل كيتا إلى دوري البريميرليغ في الموسم المقبل ولكن تقارير صادرة مؤخرا أشارت إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد تعدل بدفع مبلغ 18 مليونا للتعجيل بانتقال الغيني الدولي في يناير الحالي.

إيدين هازارد:

وفي نادي تشيلسي يدرس البلجيكي الدولي إيدين هازارد احتمال الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان هازارد، 27 عاما، قد صرح بأنه يخطط لتمديد عقده مع ناديه الحالي ولكن لم ترد أي أنباء عن مفاوضات جارية في هذا الصدد.

بيير إيمريك أوباميانغ:

ليفربول أيضا يرغب في ضم لاعب بوروسيا دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ مستثمرا مبلغ 142 مليون استرليني (194 مليون دولار) التي حصل عليها من بيع لاعبه فيليب كويتنيو.

ويحظى لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 29 عاما أيضا باهتمام نادي غوانغجو ايفرغراند وبيجين غوان الصينيين.

غاريث بيل:

لاعب ريال مدريد غاريث بيل قد يعود لدوري البريميرليغ حيث كان نادي مانشستر يونايتد يبدي اهتماما باللاعب منذ فترة طويلة.

الإصابات التي ظلت تلاحق بيل مع صعود نجم إيسكو قد يعجل برحيل نجم منتخب ويلز من دوري الليغا.