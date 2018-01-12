ميدفيديف يبلغ نهائي بطولة سيدني وبارتي تلاقي كيربر

الشارقة 24 - أسعد خليل :



بلغ الروسي دانييل ميدفيديف نهائي بطولة سيدني الدولية للتنس، بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني المصنف الرابع للبطولة، بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 2/6 و6/4 و6/1 في الدور قبل النهائي.



ويتنافس ميدفيديف على اللقب مع الفائز في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي التي تجمع بين الأسترالي الشاب أليكس دي مينار والفرنسي بينوا بيير.



ولدى السيدات، صعدت الأسترالية آشليه بارتي إلى المباراة النهائية بالفوز على مواطنتها داريا جافريلوفا 3/6 و6/4 و6/2 .



وستتنافس بارتي على اللقب مع الألمانية أنجليك كيربر التي صعدت بالفوز على الإيطالية كاميلا جيورجي 6/2 و6/3 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.