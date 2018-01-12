تورنتو رابتورز يكتسح كليفلاند كافاليرز في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



صعد نادي تورونتو رابتورز إلى المركز الثاني في المجموعة الشرقية، بعد فوزه الكبير على نادي كليفلاند كافاليرز وبنتيجة 133 نقطة مقابل 99، ضمن منافسات الجولة الـ 40 من دوري السلة الأميركي.



وهذه هي أسوأ هزيمة لكافاليرز هذا الموسم بعد هزيمته 127-99 أمام مينيسوتا تيمبرولفز الإثنين الماضي في مباراة وصل فيها الفارق إلى 41 نقطة.



كما أنها الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباريات لوصيف بطل الموسم الماضي.



ويحتل كافاليرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 26 فوزاً مقابل 15 هزيمة بينما عزز رابتورز مكانه في المركز الثاني في القسم ذاته بتحقيقه الفوز الـ 29 مقابل 11 خسارة.