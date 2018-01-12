برشلونة يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بلغ نادي برشلونة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن دك شباك ضيفه سيلتا فيجو، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 للمسابقة.



البلوغرانا سجل رباعية، مع انقضاء نصف الساعة الأول، عبر كل من، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي في الدقيقتين 13 - 15، والظهير الإسباني، جوردي ألبا في الدقيقة 28، والمهاجم لويس سواريز في الدقيقة 31، قبل أن يختتم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خماسية الكتالونيين، قبل النهاية بثلاث دقائق.



وبذلك أصبحت النتيجة الإجمالية "6-1"، لصالح البلوغرانا، الذي تعادل ذهابا بهدف لمثله.