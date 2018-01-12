بفوزه الكبير على سيلتا فيجو

برشلونة يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

  • الجمعة 12, يناير 2018 في 6:15 ص
  • ليونيل ميسي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في شباك سيلتا فيجو
    ليونيل ميسي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في شباك سيلتا فيجو
تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيجو، بخماسية نظيفة، في إياب دور الـ 16 للمسابقة.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بلغ نادي برشلونة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن دك شباك ضيفه سيلتا فيجو، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 للمسابقة.

البلوغرانا سجل رباعية، مع انقضاء نصف الساعة الأول، عبر كل من، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي في الدقيقتين 13 - 15، والظهير الإسباني، جوردي ألبا في الدقيقة 28، والمهاجم لويس سواريز في الدقيقة 31، قبل أن يختتم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خماسية الكتالونيين، قبل النهاية بثلاث دقائق.

وبذلك أصبحت النتيجة الإجمالية "6-1"، لصالح البلوغرانا، الذي تعادل ذهابا بهدف لمثله.