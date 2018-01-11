ريال مدريد يستعد للقاء فياريال في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بدأ ريال مدريد الاستعداد لمواجهة فياريال بعد غد السبت، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم عبر تدريب مغلق.

وذكر الموقع الإلكتروني للنادي "الملكي" أن التدريب حظي بمشاركة 9 من اللاعبين الذين شاركوا بشكل أكبر في مباراة "الميرينغي"، الأربعاء، أمام نومانسيا في إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا مثل كاسيميرو وكارفاخال وإيسكو وسيبايوس.

ويسعى ريال مدريد هذه الجولة لتحقيق الفوز بعد تعادله الجولة الماضية أمام سيلتا فيغو (2-2) وهزيمته قبلها أمام برشلونة في عقر داره بثلاثية نظيفة