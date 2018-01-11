هيوستن روكيتس يخطف وصافة المجموعة الغربية في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:





خطف هيوستن روكيتس وصافة المجموعة الغربية في دوري السلة الأميركي، بفوزه على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز بواقع 121 مقابل 112، ضمن منافسات الجولة الـ 40.

الفريق المضيف تقدم 25 مقابل 19 نقطة بنهاية الربع الأول ثم عزز من تقدمه إلى 55 نقطة مقابل 45 بنهاية الربع الثاني.

بليزرز انتفض في الدقائق الأخيرة وقلص فارق 14 نقطة لثلاث نقاط قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

بعدها سجل هيوستن ست نقاط مقابل نقطتين، من بينها ثلاثية لبول، ليعزز تقدمه ويفوز باللقاء بفارق 9 نقاط.

الفوز هو الثاني على التوالي لهيوستن والثالث في آخر خمس مباريات بالرغم من افتقاده لنجمه جميس هاردين المصاب.