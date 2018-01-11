فالنسيا الإسباني يتعاقد مع الفرنسي فرانسيس كوكلين

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وقع نادي فالنسيا الإسباني، مع لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلين، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مقابل 13.5 مليون يورو.

وبعد أيام عدة من التكهنات، أوضح المدرب الفرنسي المخضرم عقب تعادل فريقه سلبياً مع تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أن كوكلين "سيرحل إلى فالنسيا".

ورغم تلقيه عروضاً من فرق في البريميير ليغ، مثل ويستهام يونايتد وكريستال بالاس، فضل كوكلين البالغ من العمر 26 عاماً، الانتقال إلى ملعب مستايا مقابل 13.5 مليون يورو، بعد عقد تقريباً في شمال لندن.