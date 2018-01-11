ريال مدريد يبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط ريال مدريد بفخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه نومانسيا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، لكنه تأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بتفوقه 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

افتتح ريال التسجيل في الدقيقة 11 عندما حول لوكاس فاسكيز تمريرة داني كارباخال العرضية داخل الشباك، لكن نومانسيا أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر البديل جويرمو، وأعاد فاسكيز، التقدم لصاحب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 59 لكن جويرمو أدرك التعادل للمرة الثانية بضربة رأس في الدقيقة 82.

يذكر بأن المدرب زين الدين زيدان أراح العديد من اللاعبين الأساسيين، وأدخل عشرة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سيلتا فيجو، الأحد الماضي، ليبتعد بفارق 16 نقطة خلف برشلونة متصدر الدوري.