مانشستر سيتي يقترب من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب نادي مانشستر سيتي من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على بريستول سيتي، 2-1، في ذهاب نصف النهائي.

افتتح الفريق الزائر التسجيل من ركلة جزاء، قبل انتهاء الشوط الأول بعد مخالفة من جون ستونز ضد بوبي ريد الذي نفذ الركلة بنجاح.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل للسيتي، بعد الاستراحة لتنقلب الأمور لصالح سيتي الذي حاصر دفاع منافسه في الدقائق الأخيرة، قبل أن يمنحه هدف أغويرو أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب بعد أسبوعين.

حيث يلتقي الفريقان إياباً على ملعب بريتسول سيتي في 23 يناير الحالي.