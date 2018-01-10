أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد أتلتيكو مدريد تفوقه على ييدا المنتمي للدرجة الثالثة بفوزه عليه 3-0، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ليتأهل لدور الثمانية.

فبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، جاءت ثلاثية "الروخيبلانكوس" في الشوط الثاني، وحملت توقيع كل من البلجيكي يانيك كاراسكو، والفرنسي كيفين جاميرو، والوافد الجديد فيكتور ماتشين "فيتولو" في الدقائق 57 و74 و81 على الترتيب.

وكان الفريق المدريدي قد قطع شوطاً كبيراً في التأهل ضمن الثمانية الكبار، بعد أن فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي خارج قواعده برباعية نظيفة ليتأهل بإجمالي المواجهتين بنتيجة كبيرة 7-0.