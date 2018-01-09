الأهلي السعودي يرحب بحضور العائلات مبارياته بالدوري

الشارقة 24:

أعرب النادي الأهلي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عن ترحيبه بحضور العائلات لأول مرة في الملاعب السعودية، عندما يواجه الباطن يوم الجمعة المقبل.

ونشر الأهلي صورة على حسابه على موقع "تويتر"، بعنوان "الأهلي عائلة واحدة"، وكتب "ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن، كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه الهلال الذي يخوض مباراة صعبة مع الاتحاد يوم السبت المقبل.

ومن المقرر السماح للعائلات، بحضور القمة بين الهلال والاتحاد.