بفوزه على ميلووكي..

إنديانا بيسرز يحقق فوزه الـ 21 في دوري السلة الأميركي

  • الثلاثاء 09, يناير 2018 في 4:57 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب إنديانا بيسرز على ضيفه، ميلووكي باكس، بـ 109 نقاط مقابل 96 نقطة، ضمن منافسات الجولة الـ 40 من دوري السلة الأميركي.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استضاف إنديانا بيسرز، فريق ميلووكي باكس على ملعب بانكرز لايف فيلدهاوس في إنديانابوليس ضمن منافسات الجولة الـ 40 من دوري السلة الأميركي.

شن صاحب الأرض هجمات قوية من صافرة البداية، وأفلح بنهاية الشوط الأول في التقدم بـ 37 نقطة مقابل 16 نقطة.

ورغم جهود فريق ميلووكي فإنه عجز عن كبح هجوم إنديانا بيسرز القوي الذي وضع الفريق في المقدمة بـ 64 نقطة مقابل 38 بنهاية الشوط الثاني.

وانتفع إنديانا برمية رائعة في آخر ثانية للشوط الثالث من فيكتور أولاديبو ليحافظ على تقدم بـ 88 نقطة مقابل 65.

ومضى إنديانا بيسرز ليفوز بالمباراة بـ 109 نقاط مقابل 96 نقطة.