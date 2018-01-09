إسبانيول يعمق جراح ملقا في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق إسبانيول فوزاً هاماً على ملقا المهدد بالهبوط، وبهدف دون في ختام مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع سيرجي داردر في الدقيقة الـ 6.

وبهذا الفوز رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما ظل ملقا في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 11 نقطة.

وتكمن أهمية الفوز بالنسبة إلى إسبانيول في أنه بات يتخلف بفارق الأهداف عن خيتافي وريال سوسييداد وجيرونا، علما بأن الفارق بينه وبين أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن نقطة واحدة فقط.