الأسطورة بولت يختبر مؤهلاته الكروية مع بوروسيا دورتموند

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد اعتزاله ألعاب القوى في 2017، حظي العداء الجامايكي الأسطوري يوسين بولت، بفرصة اختبار قدراته الكروية عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند الألماني.



ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة (9,58 ثوان في 100 م و19,19 في 200 م)، عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ويتشارك بولت مع دورتموند الراعي الرسمي، وهو شركة التجهيزات الرياضية "بوما" التي كانت خلف هذه التجربة.

وكشف بولت "أن أحد أكبر أحلامي هو التوقيع مع مانشستر يونايتد، إذا قال دورتموند أني جيد بما فيه الكفاية، سأنكب (على العمل) وأتمرن بكل عزيمة".