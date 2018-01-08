بورتو يستعيد صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل بورتو استعادة صدارة دوري البرتغال الممتاز لكرة القدم عندما استضاف، ليلة الأحد، فريق فيتوريا جيماريش.

وخشى مشجعو الفريق تكبده الهزيمة الأولى في الموسم، عندما تقدم جيماريش الزائر في الدقيقة 22 عبر فيكتور غارسيا.

وجاء رد بورتو على ذلك في الشوط الثاني فقد أدرك التعادل في الدقيقة 57 بهدف من فينسنت أبوبكر، ثم تقدم بورتو بعد دقائق من ذلك بهدف من ياسين براهيمي.

وسجل المهاجم، موسى ماريغا، هدفين في أربعة دقائق ليعزز تفوق بورتو فقد أحرز هدفه الأول في الدقيقة 79، وأحرز هدفه الثاني في الدقيقة 84.

ثم سجل لاعب خط الوسط، هيلدون، هدفاً لفريق جيمارايش قبل دقيقتين من صافرة النهاية، إلا أن ذلك لم يجد فريقه نفعا إذ فاز بورتو بالمباراة 4-2.

النصر ساعد بورتو على استعادة صدارة الدوري إذ رفع رصيده الإجمالي إلى 45 نقطة من سبع عشرة مباراة.