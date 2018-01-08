الإسباني فيرير يتأهل لثاني أدوار بطولة أوكلاند للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عانى الإسباني ديفيد فيرير كثيراً، قبل بلوغه الدور الثاني في بطولة أوكلاند للتنس، بعد فوزه على الصيني الشاب وو يبنغ بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

وقاتل فيرير البالغ من العمر 35 عاما، والذي بلغ أعلى تصنيف له عام 2013 باحتلاله المركز الثالث على العالم، من الخط الخلفي أمام منافسه البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك في المجموعة الأولى، التي استمرت على مدار 75 دقيقة.

واحتفظ وو، وهو أعلى اللاعبين تصنيفا في العالم على مستوى الناشئين، بنقطة حسم المجموعة في الشوط الفاصل وهو متقدم 6-4 لكنه لم يستطع استغلالها وأدى ارتكابه لخطأ مزدوج في إهداء المجموعة الأولى لفيرير المصنف 38 على العالم حالياً.

وبدأ اللاعب الإسباني الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل في إظهار حنكته بالملاعب والذكاء التخطيطي الذي اكتسبه على مدار 15 عاماً في بطولات اللاعبين المحترفين، وذلك في المجموعة الثانية ليبدأ في الهجوم على وو الذي بات العام الماضي أول لاعب ناشئ في الصين ينال أحد ألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى بفوزه بلقب أمريكا المفتوحة.

وواصل المصنف الأول على العالم في منافسات الناشئين، والذي يخوض أول مواسمه على صعيد بطولات المحترفين، تقديم بعض اللمحات الهجومية والأداء المتسم بالمخاطرة، وهو ما سمح له بكسر إرسال منافسه عندما كان اللاعب الإسباني يرسل لحسم المباراة.

لكن هذا بدا أشبه بتأجيل القدر المحتوم الذي ينتظر اللاعب الصيني.

وتأهل فيرير للدور الثاني، حيث سيواجه البرتغال جواو سوزا وصيف بطل العام الماضي، بعد أن سدد وو ضربة أمامية إلى خارج الملعب عقب ساعتين من اللعب.