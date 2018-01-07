أرسنال يودع منافسات كأس إنجلترا من الدور الثالث

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نادي نوتنجهام فورست أكبر مفاجآت الدور الثالث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإقصائه لحامل اللقب نادي أرسنال، بفوزه عليه 4-2.

أحرز ايريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنجهام صاحب الأرض التقدم 2-1 بنهاية الشوط الأول بعدما أدرك بير مرتساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من سبعة لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاما أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3-1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى ليقلص الفارق لأرسنال قبل 12 دقيقة على النهاية لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها أرسنال في الدور الثالث منذ عام 1996 والمرة الأولى منذ تولي المدرب أرسين فينجر المسؤولية.