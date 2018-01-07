الألمانية يوليا جورجيس تتوج ببطولة أوكلاند للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصلت يوليا جورجيس آداءها الجيد الذي بلغته نهاية السنة الماضية لتدخل مباراة نهائي بطولة أوكلاند في نيوزيلندا بثقة كبيرة، أمام المصنفة الثانية عالمياً الدنماركية كارولين فوزنياكي.

جورجيس كانت قد فازت بلقبين في نهاية السنة الماضية، لتضيف لقب هذ البطولة بأداء قوي خاصة أنه كان أمام لاعبة أكثر تجربة وأفضل تصنيف عالمي.

جورجيس المصنفة الثانية في البطولة فازت بالمجموعة الأولى بستة لأربعة، وفي الثانية حاولت فوزنياكي تدارك الخسارة، وتعادلت اللاعبتان بستة أشواط لكل طرف لتكون الأشواط الحاسمة هي الفيصل.

وفي الأشواط الحاسمة بدت ثقة جورجيس كبيرة وواضحة حيث فازت بها بسبع نقاط لأربعة لتتوج بلقب البطولة.