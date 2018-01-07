ديترويت بيستونز يعود لسكة الانتصارات في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد هزيمته الكبيرة أمام فيلادلفيا بـ 114 مقابل 78 نقطة، استضاف ديترويت بيستونز نظيره هيوستن روكيتس في الجولة 39 من منافسات دوري السلة الأميركي.

النصف الأول تمكن هيوستن من التفوق بـ 58 نقطة مقابل 57.

ثلاثية من تريفور أريزا في بداية الربع الثالث حافظت على تقدم هيوستن روكيتس الطفيف، بواقع 61 مقابل 60.

بعدها هيمن ديترويت بيستونز على مجريات اللعب في الربع الثالث، وسجل 31 نقطة مقابل 19، من بينها ثلاثية لريغي بولوك رفعت الفارق بين الجانبين إلى 14 نقطة بنتيجة 86 مقابل 72.

وواصل أصحاب الأرض تفوقهم خلال الربع الأخير لينتهي اللقاء بفوز ديترويت بيستونز، بواقع 108 نقاط مقابل 101.