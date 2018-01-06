بوكا جونيورز الأرجنتيني يضم تيفيز للمرة الثالثة

الشارقة 24 – أسعد خليل :



عاد النجم كارلوس تيفيز، إلى ناديه السابق بوكا جونيورز الأرجنتيني، للمرة الثالثة، بعد إنهاء ارتباطه بنادي شنغهاي شينهوا الصيني.



والتقى تيفيز الذي سيكمل عامه الـ 34 الشهر المقبل، مع مدرب بوكا جويرمو باروس سكيلوتو، ومباشرة بدأ استعداداته للموسم الجديد في مجمع لوس كارداليس.



وكان تيفيز الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، بدأ مسيرته في بوكا المنتمي لعاصمة بلاده ما بين 2001 و2004، قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي، ووست هام يونايتد الإنجليزي، ثم مانشستر يونايتد وجاره سيتي.



كما سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015، قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا.



وانضم تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني في يناير 2017، ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي، فإنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.