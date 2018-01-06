فيلادلفيا يقسو على ديترويت بيستونز في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



في منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين، خسر ديترويت بيستونز أمام مضيفه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، على ملعب ويلز فارغو سنتر، رغم مساعي نجوم الفريق الضيف لتدارك الموقف.



فيلادلفيا هيمن على المباراة بالكامل، وتقدم بواقع 32 نقطة مقابل 15 بنهاية الربع الأول، ثم بمجموع 62 مقابل 32 بحلول منتصف المباراة.



وتألق لاعبا فيلادلفيا بين سيمونز، وجوال إيمبيد، حيث سجل الأول 19 نقطة، ونال الثاني 23 نقطة ليسهما في الفوز الرابع على التوالي لأصحاب الأرض.



وفي الجانب الآخر، تصدر توبياس هاريس قائمة هدافي الفريق الضيف محرزاً 14 نقطة.