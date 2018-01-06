ليفربول يتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



قاد المدافع فيرجيل فان ديك، ليفربول للفوز 2-1 على إيفرتون، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وارتقى اللاعب الهولندي، الذي انتقل إلى ليفربول الأسبوع الماضي من ساوثهامبتون في صفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه استرليني، عالياً ليقابل ركلة ركنية نفذها أليكس أوكسليد تشامبرلين ويضعها في الشباك في الدقيقة 84 في قمة مرسيسايد.



وبدا الإحباط على ليفربول، عندما استقبل هدفاً عبر جيلفي سيجوردسون، في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة رائعة من فريق المدرب سام ألاردايس.



وكان الفريق صاحب الضيافة قد تقدم في الدقيقة 35، من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بعد مخالفة ضد آدم لالانا في المنطقة.