سيرينا وليامز تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الجمعة، أن سيرينا وليامز حاملة اللقب انسحبت من البطولة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي إذ لا تشعر أنها جاهزة للمنافسة على أعلى مستوى.



وفازت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 36 عاما بلقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في العام الماضي في ملبورن بارك قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.



ولعبت منذ ذلك الحين مرة واحدة علنا وخسرت أمام ايلينا اوستابنكو في أبوظبي.



وقالت سيرينا "بعد مشاركتي في أبوظبي أدركت أنني لست في الحالة التي أريدها".