في ذهاب دور الـ 16...

ريال يدك شباك نومانسيا بثلاثية ويقترب من ربع نهائي كأس إسبانيا

  • الجمعة 05, يناير 2018 في 7:36 ص
  • فرحة "ريال" بالفوز
    فرحة "ريال" بالفوز
اقترب نادي ريال مدريد من بلوغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على نومانسيا، وبثلاثية نظيفة، ضمن ذهاب دور الـ 16.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات نادي ريال مدريد، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على نومانسيا، وبثلاثية نظيفة، ضمن ذهاب دور الـ16.

ثلاثية الميرنغي حملت توقيع كل من غاريث بيل، وإيسكو، ومايورال، في الدقائق 35 / 89 / 91.

يذكر بأن لقاء الإياب سيجري في الـ11 من الشهر الجاري.