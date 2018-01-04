فالنسيا الإسباني يتعاقد مع المهاجم لوسيانو فييتو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم فييتو البالغ من العمر 24 عاماً لأتلتيكو مقابل 20 مليون يورو في عام 2015 عقب موسم أول رائع له في إسبانيا مع فياريال لكنه فشل في التأقلم مع فريق المدرب دييجو سيميوني على مدار فترتين، وأمضى اللاعب فترة إعارة لاشبيلية الموسم الماضي ضمن الفترتين.

وسجل اللاعب 10 أهداف وأرسل خمس تمريرات مؤثرة مع إشبيلية، ولم تساعده العقوبة المفروضة على تسجيل أتلتيكو للاعبين جدد حتى الأول من يناير الجاري على ترك أي بصمة مع عودته لتشكيلة سيميوني في أغسطس الماضي.