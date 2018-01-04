فيصل بن تركي يعلن اعتزاله العمل الرياضي نهائياً

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر السعودي لكرة القدم "الملقب بالعالمي"، الخميس، اعتزاله العمل الرياضي.

وقال فيصل بن تركي في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أشكر الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والأمير عبد الله بن مساعد والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ومحمد آل الشيخ وتركي آل الشيخ".

وتابع "أشكر جميع من عمل معي في فترة رئاستي للعالمي، وأشكر أعضاء الشرف بلا استثناء على وقفتهم المعهودة وإن شاء الله الفترة المستقبلية بإدارة أخي الغالي سلمان بن فهد المالك".

وأضاف: "أشكر إخواني اللاعبين على ما قدموه للكيان وهم من خيرة اللاعبين سعوديين وأجانب، ونتمنى منهم بذل قصارى جهدهم لتحقيق الإنجازات مستقبلاً".

وتابع: "أشكر أحمد عيد وأعضاء الاتحاد السعودي السابق وأعضاء الاتحاد الحالي، وأخيراً أشكر أغلى وأوفى جماهير، جماهير العالمي التي كانت الدافع الأهم لي في تحقيق الإنجازات مع أنكم تستحقون أكثر وأكثر".

واختتم فيصل بن تركي تغريداته: "والآن حان الوقت لاعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي، ولكن سأظل عاشقاً وداعماً لهذا الكيان الكبير الذي هو جزء لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قرر مؤخراً حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة بن تركي، وكلف سلمان المالك برئاسة النادي خلفاً له.