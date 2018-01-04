في لقاء قوي

فيلادلفيا يعبر محطة سان أنطونيو في دوري السلة الأميركي

  • الخميس 04, يناير 2018 في 10:53 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
أحرز جوال إيمبيد 21 نقطة ليقود فيلادلفيا سفينتي سيكسرز للفوز بواقع 112 مقابل 106 نقطة على ضيفه سان أنطونيو سبرز، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من دوري السلة الأميركي.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على ملعب ويلز فارغو سنتر، استضاف فريق فيلادلفيا سفينتي سيكسرز نظيره سان أنطونيو سبرز ضمن منافسات الجولة الـ 37 من دوري السلة الأميركي.

صاحب الأرض أنهى الربع الأول من المباراة متقدماً بواقع 27 مقابل 22، ثم عزز من تقدمه بنهاية النصف الأول من المباراة إلى فارق 11 نقطة بواقع 60 مقابل 49 نقطة.

وفي الربع الثالث، انتفض سان أنطونيو وتمكن من تقليص الفارق ثم تعادل الجانبان بواقع 98 نقطة لكل في بداية الربع الأخير.

وبعد أن تقدم الضيوف بواقع 101 مقابل 100 نقطة كانت الكلمة الأخيرة لفيلادلفيا في الدقائق الأخيرة، حيث سجل سيمونز، ليؤمن الفوز لأصحاب الأرض بواقع 112 مقابل 106 في نهاية مثيرة للمباراة.