أتلتيكو مدريد يقترب من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات نادي أتلتيكو مدريد، قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على مضيفه ييدا إيسبورتيو، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، برباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ16.

رباعية الروخي بلانكوس حملت توقيع كل من الأوروغوياني دييغو غودين والمخضرم فرناندو توريس، والإسباني دييغو كوستا، وأنطوان غريزمان في الدقائق 33 / 37 / 69 / 90.

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة الجناح الدولي فيكتور ماتشين 'فيتولو' كبديل في أول ظهور رسمي له بقميص "الروخي بلانكوس" منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.